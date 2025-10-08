Antalya 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Şehir merkezinde hava açık ve güneşlidir. En düşük sıcaklık 27,1°C, en yüksek sıcaklık 36,5°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %26'dır. Rüzgar hızı 12 km/saat, basınç seviyesi ise 1005 mb'dir. Gün doğumu saati 06:59, gün batımı saati 18:31 olarak hesaplanmıştır.

Alanya'da benzer hava koşulları beklenmektedir. Hava açık ve güneşlidir. En düşük sıcaklık 25,8°C, en yüksek sıcaklık 31,9°C tahmin edilmektedir. Nem oranı %33'tür. Rüzgar hızı 10,7 km/saat, basınç seviyesi 1009,9 mb'dir. Gün doğumu saati 06:53, gün batımı saati 18:25 olarak belirlenmiştir.

9 Ekim 2025 Perşembe günü Antalya'da hava açık ve güneşli olacaktır. En düşük sıcaklık 14,5°C, en yüksek sıcaklık 29,5°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %42'dir. Rüzgar hızı 15,1 km/saat, basınç seviyesi 886,6 mb'dir. Gün doğumu saati 06:55, gün batımı saati 18:24 olarak hesaplanmıştır.

10 Ekim 2025 Cuma günü hava parçalı bulutlu olacaktır. En düşük sıcaklık 13,1°C, en yüksek sıcaklık 25,9°C tahmin edilmektedir. Nem oranı %48'dir. Rüzgar hızı 9,2 km/saat, basınç seviyesi 884 mb olarak belirlenmiştir. Gün doğumu saati 06:56, gün batımı saati 18:23 olarak hesaplanmıştır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişiklikler göz önünde bulundurulmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Gündüz saatlerinde ise sıcaklık yüksek olacaktır. Sabah ve akşamları daha kalın giyinmek faydalı olacaktır. Gündüzleri hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de sağlık açısından faydalıdır.

Rüzgar hızları artabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli olmak önerilir. Kıyı bölgelerinde deniz suyu sıcaklığı yüksek olabilir. Denize girmeyi planlayanlar, hava durumunu kontrol etmelidir. Güvenli bir şekilde vakit geçirmek için önceden hazırlık yapılmalıdır.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Planlarınızı yaparken esnek davranmak fayda sağlayacaktır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası olumsuzlukların önüne geçmek için önemlidir.