HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 09 Ekim Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 9 Ekim 2025'te hava durumu açık ve güneşli, sıcaklık 14,5°C ile 29,5°C arasında değişecek. Güneşten korunmak için güneş kremi kullanılması ve bol su tüketilmesi öneriliyor. Rüzgar hızı artabilir, bu nedenle açık alanlarda dikkatli olunmalı. Denize girmeyi planlayanlar hava durumunu kontrol etmelidir.

Antalya 09 Ekim Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 14,5°C, en yüksek sıcaklık ise 29,5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %42, rüzgar hızı 15,1 km/saat ve basınç seviyesi 886,6 mb olacak. Gün doğumu 06:55, gün batımı ise 18:24’te gerçekleşecek.

10 Ekim 2025 Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 13,1°C, en yüksek sıcaklık 25,9°C olarak bekleniyor. Nem oranı %48, rüzgar hızı 9,2 km/saat ve basınç seviyesi 884 mb olacak. Gün doğumu saati 06:56, gün batımı saati ise 18:23 olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişiklikler gözlemlenecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Gündüz saatlerinde ise daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Bu nedenle sabah ve akşamları kalın giyinmek faydalı. Gündüzleri hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlık açısından faydalıdır.

Rüzgar hızları artabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli olmak gerekmektedir. Kıyı bölgelerinde deniz suyu sıcaklığı yüksek olabilir. Denize girmeyi planlayanlar hava durumunu kontrol etmelidir. Güvenli bir şekilde vakit geçirmek için önceden hazırlık yapılmalıdır. Hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Planlarınızı yaparken esnek davranmak da fayda sağlayacaktır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek olası olumsuzlukların önüne geçmek için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltıMardin'de kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı
Uzlaşmaya vardı! On milyonlarca dolarlıkUzlaşmaya vardı! On milyonlarca dolarlık

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.