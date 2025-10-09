Antalya 09 Ekim Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 14,5°C, en yüksek sıcaklık ise 29,5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %42, rüzgar hızı 15,1 km/saat ve basınç seviyesi 886,6 mb olacak. Gün doğumu 06:55, gün batımı ise 18:24’te gerçekleşecek.

10 Ekim 2025 Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 13,1°C, en yüksek sıcaklık 25,9°C olarak bekleniyor. Nem oranı %48, rüzgar hızı 9,2 km/saat ve basınç seviyesi 884 mb olacak. Gün doğumu saati 06:56, gün batımı saati ise 18:23 olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişiklikler gözlemlenecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Gündüz saatlerinde ise daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Bu nedenle sabah ve akşamları kalın giyinmek faydalı. Gündüzleri hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlık açısından faydalıdır.

Rüzgar hızları artabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli olmak gerekmektedir. Kıyı bölgelerinde deniz suyu sıcaklığı yüksek olabilir. Denize girmeyi planlayanlar hava durumunu kontrol etmelidir. Güvenli bir şekilde vakit geçirmek için önceden hazırlık yapılmalıdır. Hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Planlarınızı yaparken esnek davranmak da fayda sağlayacaktır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek olası olumsuzlukların önüne geçmek için gereklidir.