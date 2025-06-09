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Antalya 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 09 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Antalya 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında olması bekleniyor. 10 Haziran Salı günü hava açık kalacak. Sıcaklıklar yine 25°C civarında olacak. 11 Haziran Çarşamba günü yer yer bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklıklar 23°C civarına düşecek. 12 Haziran Perşembe günü bulutlar artacak. Hava sıcaklıkları 24°C civarına inecek.

Bu dönemde sıcaklıklar genellikle 25°C civarında olacak. Yağış beklenmiyor. 11 ve 12 Haziran tarihlerinde hafif bulutlanma olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların biraz daha düşmesi bekleniyor.

Sıcak ve güneşli günlerde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak gerekir. Cilt koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Bol su içerek vücut nemli tutulmalıdır. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Spor yaparken veya açık hava etkinlikleri planlarken, günün serin saatleri tercih edilmelidir.

11 ve 12 Haziran tarihlerindeki hafif bulutlanma, güneş ışınlarının etkisini azaltabilir. Ancak bu durum cilt koruması gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Bu tarihlerde hava sıcaklıklarının düşük olması, dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sunabilir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde genel olarak güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Güneşten korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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