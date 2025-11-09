Antalya 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu açık olacak. Sıcaklık 14°C ile 2°C arasında değişecek. Gün boyunca hava sıcaklığının 14°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %44. Rüzgar hızı 7.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30. Gün batımı ise 17:53 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklık 13°C ile 0°C arasında olacak. 11 Kasım Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 3°C arasında seyredecek. 12 Kasım Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 2°C arasında değişecek. 13 Kasım Perşembe günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 10°C ile 2°C arasında olacaktır.

14 Kasım Cuma günü kısa süreli sağanak yağış olabilir. Sıcaklıklar 11°C ile 3°C arasında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 5°C ile 1°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışların artması da söz konusu. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmakta yarar var. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek gereklidir.