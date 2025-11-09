HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 9 Kasım 2025'te hava durumu açık olacak. Sıcaklık 14°C civarında, nem oranı ise %44 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 7.6 km/saat tahmin ediliyor. 10 Kasım'da hava bulutlu geçecek, 11 Kasım'da kısmen güneşli olacak. 12 Kasım'de çoğunlukla güneşli bir hava hakim olması bekleniyor. 14 Kasım'da kısa süreli sağanak yağmur, 15 Kasım'da ise yer yer sağanaklar olabilir. Ani hava değişimlerine dikkat edilmesi öneriliyor.

Antalya 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu açık olacak. Sıcaklık 14°C ile 2°C arasında değişecek. Gün boyunca hava sıcaklığının 14°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %44. Rüzgar hızı 7.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30. Gün batımı ise 17:53 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklık 13°C ile 0°C arasında olacak. 11 Kasım Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 3°C arasında seyredecek. 12 Kasım Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 2°C arasında değişecek. 13 Kasım Perşembe günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 10°C ile 2°C arasında olacaktır.

14 Kasım Cuma günü kısa süreli sağanak yağış olabilir. Sıcaklıklar 11°C ile 3°C arasında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 5°C ile 1°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışların artması da söz konusu. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmakta yarar var. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katlettiBaba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katletti
Yeni Bolivya Devlet Başkanı Paz yemin ederek göreve başladıYeni Bolivya Devlet Başkanı Paz yemin ederek göreve başladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Özeti

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Özeti

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.