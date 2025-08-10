HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 10 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak.

Antalya 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 34°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 22°C seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar Antalya'nın tipik Ağustos ayı iklimine uygun. Nem oranı da %30 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 34°C olacak. 12 Ağustos Salı günü de sıcaklık 34°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalı.

Sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücudun serin kalmasına yardımcı olur. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak gereklidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir. Bu önlemler, konforu artırır ve sağlık risklerini azaltır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti!Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti!
Hukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararıHukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.