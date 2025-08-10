Antalya 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 34°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 22°C seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar Antalya'nın tipik Ağustos ayı iklimine uygun. Nem oranı da %30 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 34°C olacak. 12 Ağustos Salı günü de sıcaklık 34°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalı.

Sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücudun serin kalmasına yardımcı olur. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak gereklidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir. Bu önlemler, konforu artırır ve sağlık risklerini azaltır.