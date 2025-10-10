HABER

Antalya 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 10-12 Ekim 2025 tarihlerinde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. 10 Ekim'de sıcaklık 26°C, gece ise 16°C'ye düşecek. 11 Ekim ve 12 Ekim günlerinde de sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. Nem oranı %48 ile %65 arasında değişirken, rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Dışarısı için hafif giysi öneriliyor. Güneş koruyucu önlemler almak, açık hava etkinlikleri için önemli bir gereklilik.

Hazar Gönüllü

Antalya'da 10 Ekim 2025 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 16°C'ye düşecek. Nem oranı %48, rüzgar hızı 9.2 km/saat tahmin ediliyor.

11 Ekim Cumartesi günü bol güneş ışığı beklentisi var. Sıcaklık yine 26°C civarında seyredecek. Nem oranı %65 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 9.4 km/saat olacak. 12 Ekim Pazar günü de benzer hava koşulları devam edecek. Yine sıcaklıklar 26°C civarında olacak.

Bu dönemde hava genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkacakların hafif bir üst giysi bulundurmaları faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Güneşe karşı koruyucu önlemler almak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından faydalıdır. Nem oranının %48 ile %65 arasında değişmesi hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Rüzgar hızının 9 km/saat civarında olması, hafif bir esinti sağlayacak. Bu, özellikle sahil bölgelerinde serinletici bir etki yaratabilir. Rüzgarın düşük hızı nedeniyle deniz suyu sıcaklıkları stabil olacak. Denize girme koşulları da genellikle iyi kalacaktır.

Antalya'da 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam mevcut. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak önemlidir. Buna göre hazırlıklı olmak gerekmektedir.

