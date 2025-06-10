Antalya 10 Haziran Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 23°C civarında kalacak. Benzer hava koşulları önümüzdeki günlerde de devam edecek. 11 Haziran Çarşamba günü çoğunlukla güneşli, 12 Haziran Perşembe günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde Antalya'da hava sıcaklıkları genellikle 30°C'nin üzerinde olacak. Nem oranı da yüksek seyredecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri gerekiyor. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 25°C civarında olacak. Bu, yüzme için uygun koşullar sunuyor. Ancak, denize girmeden önce plajların temizliğini ve güvenliğini kontrol etmek önem taşır. Deniz canlıları hakkında bilgi edinmek de faydalıdır. Ayrıca, denizden çıkarken güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, vücut sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

Antalya'nın Haziran ayındaki hava koşulları genellikle sıcak ve güneşlidir. Yağış miktarı düşüktür. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Bu, keyifli ve sağlıklı bir tatil geçirmeleri açısından gereklidir.