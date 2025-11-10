HABER

Antalya 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 10 Kasım 2025 tarihinde mevsim normallerine uygun bir hava durumu bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C, akşam saatlerinde ise 19°C olacak. Nem oranı %55 civarında kalırken, rüzgar güney yönlerden hafif esecek. Toroslar'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde sis oluşması mümkün. 11-13 Kasım arası ise sıcaklık 15-16°C arasında değişecek ve bulutlu bir hava hakim olacak. Tüm bu koşullar, uygun giyinmeyi ve dikkatli olmayı zorunlu kılıyor.

Cansu Akalp

Antalya'da 10 Kasım 2025 tarihinde hava durumu mevsim normallerine uygun olacak. Hava açık ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C civarında, akşam saatlerinde ise 19°C civarında bekleniyor. Nem oranı %55 civarında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif esecek. Toroslar'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis görülebilir. Denizlerde dalga boyu 0,5-1 metre arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik söz konusu değil. 11 Kasım Salı günü hava sıcaklığının 16°C olması tahmin ediliyor. 12 Kasım Çarşamba günü sıcaklığın 15°C olacağı öngörülüyor. 13 Kasım Perşembe günü ise yine 16°C civarında olması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle bulutlu geçecek. Hafif yağışlar görülebilir.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde havanın serin olacağı unutulmamalıdır. Toroslar'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde sis oluşabileceği için dikkatli olunmalıdır. Görüş mesafesinin azalması durumunda hızın düşürülmesi gerekmektedir. Deniz kenarında zaman geçirenler dalga boyunu dikkate almalıdır. 0,5-1 metre olan dalga boyu güvenli yüzme koşullarını etkileyebilir.

