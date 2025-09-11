Antalya 11 Eylül Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden 17 km/saat hızla esecek. Bu, hava koşullarını hafifçe dengeleyecektir. Nem oranı ise %32 seviyelerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 12 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. 13 Eylül Cumartesi günü sıcaklığın 32°C'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın tipik Eylül havasını yansıtıyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava aktiviteleri için uygun koşullar mevcuttur. Yüksek sıcaklıklar ve güneş ışınlarının etkisiyle cilt sağlığını korumak önemlidir. Gün ortasında güneşin en yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak veya gölge alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı ve hafif esen rüzgarlar serinletici bir etki yaratacaktır. Denize girerken güneş kremi ve şapka gibi koruyucu önlemleri almak önerilir.

Antalya'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.