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Antalya 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 11 Haziran Çarşamba hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Antalya 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Yaz mevsiminin tipik sıcaklıklarıyla karşılaşacağız. Gece saatlerinde sıcaklık 12°C'ye kadar düşecek. Bu, serin bir akşam geçireceğimizi gösteriyor.

12 Haziran Perşembe günü, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 14°C arasında değişecek. 13 Haziran Cuma günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 25°C ile 13°C arasında olacak. 14 Haziran Cumartesi günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle, plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli.

Antalya'nın Haziran ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru. Ortalama gündüz sıcaklığı 25.6°C, gece sıcaklığı ise 18.8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı ortalama %44'tür.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmemek ya da korunaklı alanlarda kalmak, zararlı güneş ışınlarından korunmayı sağlar.

Önümüzdeki günlerde yağış ihtimali arttığı için, 14 Haziran Cumartesi günü plan yaparken hava durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır. Gerekirse şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Planlarınızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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