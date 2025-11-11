Antalya 11 Kasım Salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da, 11 Kasım 2025 Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12 °C ile 2 °C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde, 12 Kasım Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 12.8 °C ile 22.2 °C arasında değişecek. 13 Kasım Perşembe günü de benzer bir hava durumu öngörülüyor. O gün kısmen güneşli bir ortam bekleniyor. Sıcaklıklar 11 °C ile 2 °C arasında olacak. 14 Kasım Cuma günü ise kısa süreli sağanak yağmur olabilir. O gün sıcaklık 11 °C ile 0 °C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi öngörülüyor. Zaman zaman yağışların görülmesi de bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Yağmur ihtimali nedeniyle şemsiyenizi yanında bulundurmanız faydalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler uygun ayakkabılar tercih etmelidir. Su geçirmez giysiler de giyilmelidir.

Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek de önemlidir. Bu da olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.