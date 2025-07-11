Antalya 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da, 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 28°C olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları öngörülüyor. 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 30°C, 13 Temmuz Pazar günü 31°C ve 14 Temmuz Pazartesi günü 30°C olacak.

Bu dönemde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Sıcaklıkların 40°C'ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor.

Yüksek sıcaklıklar, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tehlikeli olabilir. Bu grupların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmeleri de tavsiye ediliyor.

Sıcak hava koşullarında bazı önlemler alınabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Klimalı ortamlarda bulunmak ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önerilir.

Antalya'da bu dönemde nem oranının yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Yüksek nem, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Nemli ortamlardan uzak durmak ve serinlemek için uygun mekanlar tercih etmek önemlidir.