Antalya 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C civarlarında olacak. Hissedilen sıcaklığın ise 20°C olarak bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 km hızla esecek. Bu, hava koşullarını daha keyifli hale getirecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %65, akşam %75 ve gece %81 olarak tahmin ediliyor. Basınç sabah 1007 hPa, gündüz 1006 hPa, akşam 1006 hPa ve gece 1006 hPa seviyelerinde olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında değişecek. 14 Kasım Cuma günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genelde ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Şapka takmak da önemlidir. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu, açık hava etkinlikleri için idealdir. Sabah saatlerinde yüksek nem oranı beklendiğinden, nemli ortamlardan kaçınmak isteyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Antalya'da keyifli ve rahat bir hava bekleniyor.