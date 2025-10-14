HABER

Antalya 14 Ekim Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Kentte sıcaklık 15°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı mevsim normallerinde seyredecek ve yağış beklenmeyecek. Ancak, 15 Ekim Çarşamba'dan itibaren hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 16 ve 17 Ekim'de orta kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunmalı, dışarı çıkarken uygun giysi ve ayakkabılar tercih edilmelidir.

Ufuk Dağ

14 Ekim 2025 Salı günü Antalya'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Bu, Akdeniz Bölgesi'nde yazdan kalma bir günün yansımasıdır. Kent merkezinde en düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Nem oranı mevsim normallerinde kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerine hafif esecek.

15 Ekim Çarşamba'dan itibaren hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Bu günde Antalya'da hava açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 16,7°C, en yüksek sıcaklık 27,3°C olarak tahmin ediliyor. 16 ve 17 Ekim'de, bölge genelinde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu tarihlerde sıcaklık 17,8°C ile 24,7°C arasında değişecek.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 16 ve 17 Ekim'de beklenen yoğun yağışlar risk oluşturabilir. Sel ve su baskınları olasılığı artabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Evlerde su baskınlarına karşı önlem alınmalıdır. Su tahliye sistemleri kontrol edilmeli, değerli eşyalar yüksek yerlere yerleştirilmelidir. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından etkilenmek en aza indirilebilir.

