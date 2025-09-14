HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 14 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Antalya 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece ise 13°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor. 15 Eylül Pazartesi günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 16 Eylül Salı'dan itibaren hava tekrar güneşli ve ılıman bir hale gelecek.

Hava koşullarının değişkenliği, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak güvenli olacaktır. Kapalı mekanlarda vakit geçirmek daha iyi bir seçenek olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak, olası rahatsızlıkları en aza indirebilir.

Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, geceleri ise 13°C'ye kadar düşebilir. Bu durum sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Kat kat giyinmek, konforu artırır. Gerekli olduğunda üzerinizi değiştirmek için bir kat giysi bulundurmak faydalıdır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek de önemlidir. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

Antalya'da 14 Eylül 2025 Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız ve hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocukluktaki boğaz enfeksiyonu yıllar sonra kalbe zarar verebilirÇocukluktaki boğaz enfeksiyonu yıllar sonra kalbe zarar verebilir
Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyorAkılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

RTÜK Başkanı Şahin'den, Yanardağ'ın sözlerine cevap

RTÜK Başkanı Şahin'den, Yanardağ'ın sözlerine cevap

Yasak aşk tartışması cinayetle bitmişti! "Bana kumpas mı kurdunuz"

Yasak aşk tartışması cinayetle bitmişti! "Bana kumpas mı kurdunuz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.