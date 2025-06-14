Antalya 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, orta kuvvetli yağmurlu olarak beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 24,5°C, gece sıcaklığı ise 21,0°C civarında olacaktır. Nem oranı %63, rüzgar hızı 15,5 km/saat tahmin edilmektedir.

15 Haziran Pazar günü, hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 25,2°C, gece sıcaklığı 21,0°C olarak tahmin edilmektedir. 16 Haziran Pazartesi günü de hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 26,1°C, gece sıcaklığı 21,6°C beklenmektedir. 17 Haziran Salı günü, hava açık kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklığı 26,8°C, gece sıcaklığı 22,1°C olacaktır. 18 Haziran Çarşamba günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 27,0°C, gece sıcaklığı 22,5°C öngörülmektedir. 19 Haziran Perşembe günü, hava açık kalacaktır. Gündüz sıcaklığı 26,4°C, gece sıcaklığı 22,3°C beklenmektedir. 20 Haziran Cuma günü de hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 26,4°C, gece sıcaklığı 21,9°C tahmin edilmektedir.

Bu dönemde Antalya'da hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemlidir. 14 Haziran'da yağmurlu bir gün beklenirken, sonraki günlerde hava daha açık ve sıcak olacaktır. 14 Haziran'da dışarı çıkarken, yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Bol su içmeyi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeyi ihmal etmeyin. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında olacaktır. Hafif rüzgarlar rahatsızlık vermese de, rüzgarın yönüne dikkat ederek açık alanlarda tedbirli olmanız önemlidir.