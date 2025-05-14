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Antalya 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 14 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. Antalya'da hava durumu açık ve az bulutlu olarak öngörülmektedir.

Antalya 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve az bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıklarının 27°C, gece sıcaklıklarının ise 12°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve batı yönlerinden hafif eserken, öğle saatlerinde güney yönlerden orta kuvvette esecek. Bu koşullar, Antalya'nın tipik Mayıs ayı havasına uygundur. Açık ve ılıman bir gün yaşanacaktır.

15 Mayıs Perşembe günü gündüz hava sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 12°C civarında olacaktır. 16 Mayıs Cuma günü gündüz 24°C, gece 12°C bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü ise gündüz sıcaklıklarının 24°C, gece sıcaklıklarının 12°C olacağı öngörülmektedir. Genel olarak bu dönemde hava koşulları açık ve ılıman olacaktır.

Mayıs ayı boyunca Antalya'da hava koşulları genellikle ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 20°C ile 27°C arasında değişmektedir. Gece sıcaklıkları ise 10°C ile 12°C arasında seyreder. Nem oranı ortalama %64'tür. Bu durum, hava koşullarının genellikle rahatlatıcı olduğunu göstermektedir. Rüzgarlar genellikle hafif ve orta kuvvette, güneybatı yönlerden esmektedir.

Hava koşullarının genellikle açık ve ılıman olması beklenmektedir. Ancak zaman zaman değişiklikler olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmakta yarar vardır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle hava sıcaklıkları yükselebilir. Bu nedenle, güneş koruyucu ürünler kullanmanız ve bol su içmeniz önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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