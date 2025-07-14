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Antalya 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu güneşli ve açık olacak.

Antalya 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Sıcaklıkların 27°C civarında olması bekleniyor. Salı günü de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak, şapka takmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığını korur. Ayrıca, bol su içmek ve serin gölgeli alanlarda vakit geçirmek vücudun susuz kalmasını önler. Çarşamba günü beklenen yağışlar nedeniyle, yanınızda şemsiye bulundurmanızda fayda vardır.

Sıcak hava koşullarında, hassas grupların dikkatli olması gerekir. Yaşlılar ve çocuklar için aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak ve serin ortamlarda kalmak sağlıklı bir tercih olacaktır. Bu önlemler, Antalya'da önümüzdeki günlerde daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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