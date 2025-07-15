Antalya 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 26°C civarında bekleniyor. Rüzgar, güney-güneydoğu yönünden hafif esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %66 civarında olacak.

16 Temmuz Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 23°C olacak. Rüzgar, güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %54 civarında olacak.

17 Temmuz Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 33°C, gece ise yine 23°C olacak. Rüzgar, güney-güneydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %55 civarında bekleniyor.

18 Temmuz Cuma günü, gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 23°C olacak. Rüzgar, güney-güneydoğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %56 civarında olacak.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Gündüzleri sıcaklıklar 31-33°C arasında değişecek. Geceleri ise 23-26°C civarında olacak. Nem oranı %54-56 arasında farklılık gösterecek.

Bu dönemde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak koruyucu olacaktır. Ayrıca, bol su içmek, vücudu susuz kalmaktan koruyacak ve aşırı sıcaktan kaynaklanan sağlık sorunlarına karşı önlem almanızı sağlayacaktır. Hafif rüzgarın olacağı bu günlerde, denize girenlerin deniz koşullarını kontrol etmeleri ve güvenli bölgelerde yüzmeleri önerilir.