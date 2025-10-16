HABER

Antalya 16 Ekim Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sabah 17°C ile başlayacak sıcaklık, öğle saatlerinde 26–27°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde ise 20°C civarına düşmesi bekleniyor. Gün boyunca orta kuvvette rüzgar esecek ve nem oranı artacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sizi bekliyor. Güneşten korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın. İşte detaylar...

16 Ekim 2025 Perşembe günü Antalya'da hava güneşli ve ılıman olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 17°C civarında başlayacak. Öğleye doğru sıcaklık 26–27°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C dolaylarına düşecek. Nem oranı öğle saatlerinde yükselebilir. Bu, sıcaklık hissini artırabilir. Ancak hava nemi rahatsız edici seviyelere çıkmayacak. Rüzgar gün boyunca orta kuvvette esecek.

Gelecek günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Cuma günü hava genel olarak güneşli kalacak. Sıcaklıklar 16–16°C arasında değişecek. Cumartesi günü de aynı koşulların sürmesi tahmin ediliyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah erken saatlerde doğa yürüyüşleri keyifli olacaktır. Bisiklet sürüşleri veya sahil gezileri de tercih edilebilir. Öğle saatlerinde gölgede vakit geçirmek daha uygun olabilir. Güneş kremi, şapka ve bol su kullanmak faydalı olacaktır. Akşamüstü saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecektir. Hafif bir katman giymek rahatlık sağlayacaktır. Yağış beklenmediğinden yollar kuru kalacak. Görüş mesafesi yüksek olacak. Ulaşım ve açık hava etkinlikleri için sorunsuz bir ortam sağlanacak.

Antalya'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları açık ve ılıman olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Güneşin etkisini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almanız önemli olacak.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
