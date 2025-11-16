HABER

Antalya 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

16 Kasım 2025 Pazar günü Antalya'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Kentte sıcaklık 13°C ile 23°C arasında değişecek. Alanya'da sıcaklık 15°C ile 24°C beklenirken, Gazipaşa'da ise 14°C ile 24°C arasında seyredecek. Gelecek günlerde hava koşulları serinleyecek. 17 ve 18 Kasım'da sıcaklık 12°C ile 29°C arasında olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin yanına hafif bir yağmurluk alması öneriliyor.

16 Kasım 2025 Pazar günü Antalya'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacaktır. Kent merkezinde sıcaklık 13°C ile 23°C arasında değişecektir. Diğer ilçelerde de benzer hava koşulları beklenmektedir. Alanya'da sıcaklık 15°C ile 24°C arasında olacak. Gazipaşa'da ise sıcaklık 14°C ile 24°C arasında öngörülmektedir.

Gelecek günlerde hava koşulları daha serinleşecektir. 17 Kasım Pazartesi günü sıcaklıklar 12°C ile 29°C arasında olmalıdır. 18 Kasım Salı günü ise sıcaklık 13°C ile 29°C arasında değişecektir. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacaktır. Ancak zaman zaman bulutlanma ve hafif yağışlar görülebilir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirirken yanınıza hafif bir yağmurluk veya şemsiye almanız iyi bir fikir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek vücut ısınızı korumak için önerilir. Rüzgar hızı zaman zaman artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda vardır.

hava durumu antalya
