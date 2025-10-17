Antalya 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Mevsim normallerine uygun sıcaklıklar yaşanacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 24°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif esse de, nem oranı %49 civarında kalacak. Bu koşullar dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli.

Hafta sonu, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıklar 24-25°C arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 16-17°C civarında olacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı ise %50 civarında öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak.

Pazartesi günü, 20 Ekim'de hava sıcaklıkları biraz daha artacak. Gündüz 25-26°C, gece ise 17-18°C olması tahmin ediliyor. Rüzgarın hafif esmeye devam etmesi bekleniyor. Nem oranı %50 civarında kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemli. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif esmesi nedeniyle deniz kenarında dikkatli olmak da önemlidir. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak gerekecektir.

Antalya'da 17-20 Ekim 2025 tarihleri arasında hava koşulları açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önerilmektedir. Rüzgarın etkisi nedeniyle deniz kenarında dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır.