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Antalya 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Antalya 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Hava, bol güneş ışığı ile birlikte 23°C gündüz sıcaklığı ve 8°C gece sıcaklığına sahip olacak. 18 Haziran Çarşamba günü 24°C, 19 Haziran Perşembe günü 26°C ve 20 Haziran Cuma günü 27°C gündüz sıcaklıkları bekleniyor.

Bu dönemde genellikle güneşli ve ılıman hava koşulları olacak. Yaz aylarının yaklaşmasıyla sıcaklıklar artabilir. Nem oranının yükselmesi de muhtemeldir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

Yaz aylarında Antalya'da hava koşulları hızlı bir şekilde değişebilir. Planladığınız etkinlikleri yapmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmelisiniz. Gerekirse planlarınızı esnek tutmanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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