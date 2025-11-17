HABER

Antalya 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava ılıman ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 23°C’ye ulaşırken, akşam sıcaklık 19°C’ye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sabah saatlerindeki hafif serinlik, kat kat giyinmeyi gerektirebilir. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem yaşanacak. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşıyor. Eğlenceli bir hafta için hava durumunu dikkate almak faydalı olacaktır.

Çiğdem Sevinç

Antalya'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı %78. Rüzgar hızı saatte 10 km civarında olacak.

Yakın günlerde benzer hava koşulları sürecek. 18 Kasım Salı günü sabah saatlerinde sıcaklık 16°C. Gece sıcaklığı ise 6°C olacak. 19 Kasım Çarşamba sabahı 16°C, gece 6°C tahmin ediliyor. 20 Kasım Perşembe sabah 15°C, gece ise 5°C sıcaklık bekleniyor.

Bu dönemde hava genel olarak ılıman ve güneşli geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde hafif bir ceket bulundurmak da önemlidir. Öğle saatlerinde güneş ışınları daha etkili olur. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Gün içinde bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak da gereklidir. Rüzgar hızının düşük olması açıktır ki açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam sunmaktadır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları keyifli ve ılıman olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalı, uygun kıyafet ve önlemler almanız önerilir.

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

