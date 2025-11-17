Antalya 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı %78. Rüzgar hızı saatte 10 km civarında olacak.

Yakın günlerde benzer hava koşulları sürecek. 18 Kasım Salı günü sabah saatlerinde sıcaklık 16°C. Gece sıcaklığı ise 6°C olacak. 19 Kasım Çarşamba sabahı 16°C, gece 6°C tahmin ediliyor. 20 Kasım Perşembe sabah 15°C, gece ise 5°C sıcaklık bekleniyor.

Bu dönemde hava genel olarak ılıman ve güneşli geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde hafif bir ceket bulundurmak da önemlidir. Öğle saatlerinde güneş ışınları daha etkili olur. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Gün içinde bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak da gereklidir. Rüzgar hızının düşük olması açıktır ki açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam sunmaktadır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları keyifli ve ılıman olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalı, uygun kıyafet ve önlemler almanız önerilir.