Antalya 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

18 Ekim 2025'te Antalya'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27-30°C arasına ulaşırken, nem oranı artacak. Adana ve Mersin'de sıcaklık 33°C'ye çıkabilir. 19 Ekim'de hava parçalı bulutlu, sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Sabah ve akşam serin hava için kat kat giyinmek faydalı. Gündüz güneşten korunmak önem arz ediyor. Toroslar bölgesinde sis oluşabilecek, araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. İşte detaylar...

18 Ekim 2025 Cumartesi günü Antalya'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Mevsim normallerine uygun sıcaklıklar hissedilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27-30°C arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı öğle saatlerinde artacak. Özellikle Adana ve Mersin'de hissedilen sıcaklık 33°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde gökyüzü açık kalacak. Rüzgâr güneydoğudan hafif esecek. Toroslar çevresinde sabah erken saatlerde kısa süreli sis görülebilir.

19 Ekim Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. 20 Ekim Pazartesi günü de hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 20°C civarında kalacak. 21 Ekim Salı günü hava parçalı az bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 21°C civarında olacak. 22 Ekim Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar yine 20°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak önerilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanılması tavsiye edilir. Toroslar çevresinde sabah erken saatlerde sis oluşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekir. Hız limitlerine uyulması önemlidir.

