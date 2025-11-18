Antalya 18 Kasım Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 18 Kasım 2025 Salı günü mevsim normallerine uygun ılıman bir hava bekleniyor. Güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5°C'ye kadar düşecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı 8 km/s olacak. Nem oranı %73 civarında olacak. Bu koşullar hava konforunu artıracak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Kasım Çarşamba günü sıcaklıkların gündüz 21°C'ye çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C civarında olacak. Rüzgar 6.8 km/h hızla esecek. Nem oranı %81 olacak. Bu durum hava koşullarını etkileyebilir.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve güneşli kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olabileceğini düşünerek güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmek sağlığınız açısından önemlidir.

Antalya'da 18 Kasım 2025 ve sonraki günlerde ılıman ve güneşli hava devam edecek. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık düşüşlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Gün içinde güneş ışınlarının etkisini dikkate almak konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.