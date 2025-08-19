HABER

Antalya 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Ufuk Dağ

Antalya'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle az bulutlu ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 33°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 27°C civarında seyredecek. Rüzgar sabahları 10 km/saat, gündüzleri ise 18 km/saat hızla güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı sabah %77, gündüz %59, akşam %67 ve gece %78 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıklar 33°C'ye yükselecek. 21 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 34°C olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarından korunmalıdır. Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışınlarından kaçınılması önerilir. Koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korur. Bol su tüketimi vücudun su dengesini sağlar. Hafif, açık renkli giysilerle vücut ısısını dengede tutmak mümkündür. Sahilde vakit geçirecekler, deniz suyu sıcaklıklarının 30°C'nin üzerinde olduğunu unutmamalıdır. Suya girerken dikkatli olunmalı ve uzun süre güneşte kalmaktan kaçınılmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme ile su kaybı artabilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla su içmek önemlidir. Aşırı yorucu aktivitelerden kaçınılmalıdır. Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası olumsuzlukların önüne geçmeye yardımcı olur.

