Antalya 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 25°C civarında olacak. Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 21 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 34°C, 22 Ağustos Cuma günü 36°C ve 23 Ağustos Cumartesi günü ise 34°C civarında olacak. Gündüz sıcaklıklar yüksek, gece saatlerinde ise daha serin olacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 ile 16:00 saatleri arasında mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.