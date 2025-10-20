Antalya 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Ardından bulutlanma meydana gelecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 14°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %43 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 18 km/saat olacağı belirtiliyor. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı saati ise 18:12’dir.

21 Ekim Salı günü Antalya'da kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 5°C civarında olacak. 22 Ekim Çarşamba günü hava kısmen güneşli kalacak. Gündüz hava sıcaklığı 13°C, gece ise 6°C tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız da iyi olabilir. Rüzgarın hızlanacağı düşünülüyor. Açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir.