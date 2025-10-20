HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 20 Ekim 2025 tarihinde kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 14°C civarında, nem oranı ise %43 seviyesinde olacak. 21 Ekim Salı günü ise kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı yine 14°C, gece ise 5°C olarak tahmin ediliyor. Değişken hava koşulları nedeniyle kat kat giyinmek ve yanınızda şemsiye bulundurmak önemli. Açık alanlarda rüzgardan etkilenmemek için dikkatli olmalısınız.

Antalya 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Antalya'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Ardından bulutlanma meydana gelecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 14°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %43 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 18 km/saat olacağı belirtiliyor. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı saati ise 18:12’dir.

21 Ekim Salı günü Antalya'da kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 5°C civarında olacak. 22 Ekim Çarşamba günü hava kısmen güneşli kalacak. Gündüz hava sıcaklığı 13°C, gece ise 6°C tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız da iyi olabilir. Rüzgarın hızlanacağı düşünülüyor. Açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizlili Elon Musk! 'Geliştirme bütçesi' dikkat çektiDenizlili Elon Musk! 'Geliştirme bütçesi' dikkat çekti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunu genişletti! Belediye Başkanı Gülpınar: "Urfa modern zamanların rüya şehri haline gelecek"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunu genişletti! Belediye Başkanı Gülpınar: "Urfa modern zamanların rüya şehri haline gelecek"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.