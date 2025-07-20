Antalya 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 26°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güneybatı yönünden saatte yaklaşık 15 km hızla esecek. Nem oranı %55 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 35°C, 22 Temmuz Salı günü ise 36°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı da saatte 20 km'ye kadar çıkacak.

Bu sıcak hava koşulları altında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, özellikle 11:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmek ve yeterince uyumak önemlidir.