HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Antalya 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 12°C'ye kadar düşecek. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Haziran ayındaki tipik iklim koşullarına uygundur.

22 Haziran Pazar günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 23°C, gece ise 13°C civarında olacak. 23 Haziran Pazartesi günü hava tekrar açacak. Parlak güneş ışığı altında sıcaklık 25°C'ye kadar yükselecek. 24 Haziran Salı günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 26°C'ye ulaşacak.

Antalya'nın Haziran ayındaki iklimi genellikle sıcak ve güneşlidir. Yağış miktarı düşüktür. Bu dönemde gündüzleri sıcaklıklar 25-30°C arasında değişir. Geceleri ise sıcaklık 15-20°C seviyelerinde seyreder. Nem oranı ortalama %44 civarındadır.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlarından korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olabilir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, serin ortamlarda bulunmak da sağlığınız için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘İsrail haydutluk yapıyor, Netanyahu çetesi diplomasi istemiyor’Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘İsrail haydutluk yapıyor, Netanyahu çetesi diplomasi istemiyor’
Bakan Fidan net konuştu: Bölgede İsrail sorunu varBakan Fidan net konuştu: Bölgede İsrail sorunu var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YKS'ye geç kalan aday isyan etti

YKS'ye geç kalan aday isyan etti

Yine aynı manzara! Kimi ağladı, kiminin rahatlığı şaşırttı

Yine aynı manzara! Kimi ağladı, kiminin rahatlığı şaşırttı

Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

2 ilde peş peşe deprem! "Uykudan uyandırdı"

2 ilde peş peşe deprem! "Uykudan uyandırdı"

Kadının boğazına bıçak dayayıp gasp etti: Altın bilezikleri sahte sanıp almadı!

Kadının boğazına bıçak dayayıp gasp etti: Altın bilezikleri sahte sanıp almadı!

Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi hastaneye kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.