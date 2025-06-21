Antalya 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 12°C'ye kadar düşecek. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Haziran ayındaki tipik iklim koşullarına uygundur.

22 Haziran Pazar günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 23°C, gece ise 13°C civarında olacak. 23 Haziran Pazartesi günü hava tekrar açacak. Parlak güneş ışığı altında sıcaklık 25°C'ye kadar yükselecek. 24 Haziran Salı günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 26°C'ye ulaşacak.

Antalya'nın Haziran ayındaki iklimi genellikle sıcak ve güneşlidir. Yağış miktarı düşüktür. Bu dönemde gündüzleri sıcaklıklar 25-30°C arasında değişir. Geceleri ise sıcaklık 15-20°C seviyelerinde seyreder. Nem oranı ortalama %44 civarındadır.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlarından korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olabilir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, serin ortamlarda bulunmak da sağlığınız için önemlidir.