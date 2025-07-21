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Antalya 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Antalya 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Antalya'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında. Gece ise 25°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 17 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %52 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 22 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 37°C'ye yükseleceği, 23 Temmuz Çarşamba günü 39°C'ye ulaşacağı ve 24 Temmuz Perşembe günü 41°C'ye çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Mümkünse kapalı alanlarda kalınması önerilir. Ayrıca bol su tüketimi faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Spor yaparken veya fiziksel aktivite sırasında aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Vücut sinyallerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları faydalıdır. Gerekirse aktivitelerini azaltmaları önerilir.

Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olmak, bu dönemi daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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