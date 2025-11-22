HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava sıcaklığı 16.1°C civarında olacak. Alanya, Gazipaşa ve Konyaaltı gibi bölgelerde sıcaklıklar 16.5°C ile 18.6°C arasında değişecek. Bu tarihlerde nem oranı %41 ile %59 arasında değişirken, rüzgar hızı 7.9 km/h ile 9.3 km/h arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. Özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunması öneriliyor.

Antalya 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Antalya'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehrin merkezinde hava sıcaklığı 16.1°C civarında olacak. Alanya'da 18.6°C, Gazipaşa'da 17.5°C ve Konyaaltı'nda 16.5°C tahmin ediliyor. Bu durum, gün boyunca hafif serin bir havanın beklendiğini gösteriyor. Nem oranı %41 ile %59 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı ise 7.9 km/h ile 9.3 km/h arasında olacak. Gün doğumu saati 07:43. Gün batımı ise 17:44 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacak. 23 Kasım Pazar günü hava sıcaklığının 17.7°C olması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 24 Kasım Pazartesi günü orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Hava sıcaklığının 20°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 25 Kasım Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının yine 20°C civarında olacağı düşünülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik bazı zorluklar yaratabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkatli olmalılar. Yağışlı günlerde su baskınlarına karşı tedbirli olunması önemlidir. Yerel yetkililerin uyarılarına dikkat etmek gerekiyor. Trafikte seyahat eden sürücülerin, yağışlı havalarda yol koşullarını göz önünde bulundurması lazım. Hava koşullarına uygun giyinmek de faydalı olacaktır. Gerekli hazırlıkların yapılması, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyorGribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyor
Uzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamacaUzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamaca

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.