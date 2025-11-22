Antalya 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehrin merkezinde hava sıcaklığı 16.1°C civarında olacak. Alanya'da 18.6°C, Gazipaşa'da 17.5°C ve Konyaaltı'nda 16.5°C tahmin ediliyor. Bu durum, gün boyunca hafif serin bir havanın beklendiğini gösteriyor. Nem oranı %41 ile %59 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı ise 7.9 km/h ile 9.3 km/h arasında olacak. Gün doğumu saati 07:43. Gün batımı ise 17:44 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacak. 23 Kasım Pazar günü hava sıcaklığının 17.7°C olması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 24 Kasım Pazartesi günü orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Hava sıcaklığının 20°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 25 Kasım Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının yine 20°C civarında olacağı düşünülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik bazı zorluklar yaratabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkatli olmalılar. Yağışlı günlerde su baskınlarına karşı tedbirli olunması önemlidir. Yerel yetkililerin uyarılarına dikkat etmek gerekiyor. Trafikte seyahat eden sürücülerin, yağışlı havalarda yol koşullarını göz önünde bulundurması lazım. Hava koşullarına uygun giyinmek de faydalı olacaktır. Gerekli hazırlıkların yapılması, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.