Antalya 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 24 Kasım 2025 tarihinde hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12°C’ye ulaşırken, gece hava 0°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değerleri 11°C ile 36°C arasında değişecek. 29 ve 30 Kasım'da şiddetli sağanak yağış beklentisi bulunuyor. Hava koşularında ani değişimlere karşı hazırlıklı olunmalı, uygun giysiler tercih edilmelidir. Planlarınızı esnek tutmanız önemlidir.

Doğukan Akbayır

Antalya'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12°C civarında olacak. Gece ise hava 0°C civarına düşecek. Nem oranı %72 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6 km/saat bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 25 Kasım Salı günü hava sıcaklığı 11°C ile 29°C arasında değişecek. 26 Kasım Çarşamba günü sıcaklığın 10°C ile 31°C arasında olacağı öngörülüyor. 27 Kasım Perşembe günü hava 11°C ile 34°C arasında, 28 Kasım Cuma günü ise 10°C ile 36°C arasında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü şiddetli sağanak yağış bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü yağmur geçişleri görülecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olunmalı. 29 ve 30 Kasım'daki yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olunmalıdır. Hava durumunu kontrol etmek ve uygun önlemler almak önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde sabah ve akşam saatlerinde koruyucu giysiler giymek faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı esnek planlar yaparak, olumsuz etkileri azaltabilirsiniz.

