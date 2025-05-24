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Antalya 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Antalya'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak.

Antalya 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarında, gece ise 11°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Mayıs ayı için tipik değerlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 25 Mayıs Pazar günü, sıcaklık 25°C'ye yükselecek. Artan bulutlarla birlikte hafif yağışlar görülecek. 26 Mayıs Pazartesi günü daha serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 19°C civarına düşecek. 27 Mayıs Salı günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklığının 20°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. 25 Mayıs'taki artan bulutlar ve olası yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanızda yarar var. 26 Mayıs'taki serin hava için hafif bir mont veya uzun kollu giysiler tercih edilebilir. Güneş ışığından faydalanmak istiyorsanız, 27 Mayıs'taki bol güneşli gün için güneş kremi kullanarak cildinizi korumalısınız.

Antalya'nın Mayıs ayındaki hava durumu genellikle ılımandır. Bu dönemde yağışlar azalmaya başlar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, günlük planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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