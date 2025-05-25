HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Antalya 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz hava sıcaklığı 24°C civarında, gece ise 12°C civarında bekleniyor. Nem oranı %62 olacak. Rüzgar hızı güneybatı yönünden 10 km/saat tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 22°C civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde 26 Mayıs Pazartesi, 24°C, 27 Mayıs Salı, 24°C ve 28 Mayıs Çarşamba günleri 24°C civarında hava sıcaklığı bekleniyor. Bu günlerde hava genel olarak açık ve güneşli olacak. 26 Mayıs Pazartesi öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise Göller Yöresi ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış olasılığı bulunuyor.

Mayıs ayı Antalya'da genellikle sıcak ve güneşli geçer. Gündüz sıcaklıkları 24-25°C, geceleri ise 12-13°C civarında olur. Nem oranı %60-65 arasında değişir. Deniz suyu sıcaklığı 21-22°C civarındadır.

Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olsa da, zaman zaman yerel sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde, Göller Yöresi ve Antalya'nın doğu ilçelerinde bu yağışların görülme olasılığı artar.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Günlük aktiviteleri planlarken, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış olasılığını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayla evinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendiYayla evinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Kütahya’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 1 tutuklamaKütahya’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir fenomen dizide daha başrol ayrılıyor! Şaşırtan değişiklik

Bir fenomen dizide daha başrol ayrılıyor! Şaşırtan değişiklik

Galatasaray'ın yıldızı maçın ardından ayrılık açıklaması yaptı! "Galatasaray'a teşekkür ederim"

Galatasaray'ın yıldızı maçın ardından ayrılık açıklaması yaptı! "Galatasaray'a teşekkür ederim"

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Suriye'de dikkat çeken PKK detayı! O bölgeyi tehdit için kullanıyorlar: 'Suriye için hayati öneme sahip'

Suriye'de dikkat çeken PKK detayı! O bölgeyi tehdit için kullanıyorlar: 'Suriye için hayati öneme sahip'

'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı

'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.