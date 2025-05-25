Antalya 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığı 24°C civarında, gece ise 12°C civarında bekleniyor. Nem oranı %62 olacak. Rüzgar hızı güneybatı yönünden 10 km/saat tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 22°C civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde 26 Mayıs Pazartesi, 24°C, 27 Mayıs Salı, 24°C ve 28 Mayıs Çarşamba günleri 24°C civarında hava sıcaklığı bekleniyor. Bu günlerde hava genel olarak açık ve güneşli olacak. 26 Mayıs Pazartesi öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise Göller Yöresi ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış olasılığı bulunuyor.

Mayıs ayı Antalya'da genellikle sıcak ve güneşli geçer. Gündüz sıcaklıkları 24-25°C, geceleri ise 12-13°C civarında olur. Nem oranı %60-65 arasında değişir. Deniz suyu sıcaklığı 21-22°C civarındadır.

Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olsa da, zaman zaman yerel sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde, Göller Yöresi ve Antalya'nın doğu ilçelerinde bu yağışların görülme olasılığı artar.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Günlük aktiviteleri planlarken, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış olasılığını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.