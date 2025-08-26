Antalya 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu tipik bir yaz gününü yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29°C civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 21 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %59, akşam saatlerinde ise %65 civarında olacak. Bu koşullar, Antalya'nın sıcak ve nemli yaz ikliminin devam ettiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. 27 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. 28 Ağustos Perşembe günü ise 29°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar güneybatıdan esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %50, akşam saatlerinde ise %60 civarında olacak. Bu durum, yaz mevsiminin tipik özelliklerinin devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmaları önerilir. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının en yoğun olduğu zaman diliminde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacak ve sağlık açısından olumsuz etkilerden korunmanıza katkı sağlayacaktır.