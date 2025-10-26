Antalya 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24-25°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20-22°C arasında kalacak. Rüzgar güney yönlerden hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde tahmin ediliyor. Bu şartlar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 27 Ekim Pazartesi gününde sıcaklık 24-25°C civarında olacak. 28 Ekim Salı gününde ise sıcaklık 19-20°C seviyelerine düşecek. Bu değişiklik, sabah ve akşam saatlerinde daha serin hava demek. Gün içerisinde hava açık ve güneşli kalacak. Sabah ve akşam daha sıcak giyinmek faydalı olacak. Gün içinde hafif kıyafetler giymek ise rahat bir seçimdir.

Hava koşullarına dikkat etmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için gereklidir. Tarım alanında çalışanların da önlem alması lazım. Sağlık ve konfor açısından bu önerilere uymak faydalı olacaktır.