Antalya 26 Eylül Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31°C civarında. Gece ise 25°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, tipik Akdeniz iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşecek. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 29°C olacak. 28 Eylül Pazar günü ise 26°C civarına gerilemesi öngörülüyor. Bu durum sonbaharın etkisini göstermeye başladığının bir belirtisi. 29 Eylül Pazartesi ve 30 Eylül Salı günleri sıcaklık 20°C ile 23°C arasında değişecek. Bu süre zarfında hava daha serin ve rahatlatıcı olacak.

Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanıyor. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için bol su tüketmek faydalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı. Ayrıca öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak gerekiyor. Mümkünse gölgelik alanlarda vakit geçirmek güneş çarpması riskini azaltır.

Sonbaharın gelmesiyle hava sıcaklıkları düşecek. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmanızda fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranı artışı yaşanabilir. Bu durum terleme nedeniyle vücutta su kaybına yol açar. Gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen göstermek önemli.

Antalya'da 26 Eylül 2025 Cuma günü ve ardından gelen günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Serin saatlerde uygun giyinmek rahat bir gün geçirmek için gereklidir.