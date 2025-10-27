Antalya 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 27 Ekim Pazartesi sabah saatleri sakin ve serin başlayacak. Gece sıcaklığı 19–20 °C civarında olacak. Sabah erken saatlerde sıcaklık 21 °C'ye kadar yükselecek. Gökyüzü sabah saatlerinde parçalı bulutlu kalacak. Yer yer güneşin yüzünü göstermesi günün aydınlık başlamasına neden olacak. Bu durum, sabah yürüyüşleri ve açık hava kahvaltıları için uygun bir atmosfer sunuyor.

Öğle saatlerinde sıcaklık 24 °C seviyelerine ulaşacak. Güneş yer yer yoğun bulutlarla birlikte olacak. Nem oranı ise orta seviyede seyredecek. Bu saatlerde gölgede bulunmak daha konforlu olacaktır.

Akşam saatlerinde sıcaklık 21–22 °C civarına düşecek. Gün batımıyla birlikte gökyüzü bulutlu kalacak. Zaman zaman hafif rüzgarlar hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 18–19 °C'ye gerileyebilir. Ilıman bir akşam yaşanacak. Dış mekân etkinlikleri ve sahil yürüyüşleri için uygun koşullar devam edecek.

Rüzgar güneydoğu yönlerinden hafif esecek. Gün boyunca düşük seviyelerde kalması bekleniyor. Nem oranı gün içinde yüzde 60 civarında olacak. Bu durum, havanın yumuşak hissettirmesini sağlayacak. Ne rüzgar ne de nem, dışarıda vakit geçirmeyi olumsuz etkileyecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Ekim Salı bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık 14 °C ile 6 °C arasında değişecek. 29 Ekim Çarşamba bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 15 °C ile 5 °C arasında olacak. 30 Ekim Perşembe ise parlak güneş ışığı hakim olacak. Sıcaklık 17 °C ile 1 °C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için genellikle uygun olacak. Sabah serinliğine karşı hafif bir katman tercih edilebilir. Öğleye doğru sıcaklık artınca güneş gözlüğü ve şapka kullanımı faydalı olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde bulutların artmasıyla hafif bir hırka veya ceket bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Ulaşımda yağış riski yoktur. Yollar kuru kalacak. Şehir genelinde günlük hayat normal akışında sürecektir.

Antalya'da 27 Ekim Pazartesi ve sonraki günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Plan yaparken bu bilgileri dikkate almanız faydalı olacaktır.