HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 27 Ekim Pazartesi günü hava durumu sakin ve serin bir başlangıç yapacak. Gece sıcaklığı 19-20 °C seviyelerinde kalacak. Sabah saatlerinde 21 °C'ye kadar yükselecek sıcaklık, açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer sunacak. Gün boyunca sıcaklık 24 °C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 21-22 °C civarında seyrederken, hafif rüzgarlar ile gece sıcaklığı 18-19 °C'ye gerileyecek.

Antalya 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Antalya'da 27 Ekim Pazartesi sabah saatleri sakin ve serin başlayacak. Gece sıcaklığı 19–20 °C civarında olacak. Sabah erken saatlerde sıcaklık 21 °C'ye kadar yükselecek. Gökyüzü sabah saatlerinde parçalı bulutlu kalacak. Yer yer güneşin yüzünü göstermesi günün aydınlık başlamasına neden olacak. Bu durum, sabah yürüyüşleri ve açık hava kahvaltıları için uygun bir atmosfer sunuyor.

Öğle saatlerinde sıcaklık 24 °C seviyelerine ulaşacak. Güneş yer yer yoğun bulutlarla birlikte olacak. Nem oranı ise orta seviyede seyredecek. Bu saatlerde gölgede bulunmak daha konforlu olacaktır.

Akşam saatlerinde sıcaklık 21–22 °C civarına düşecek. Gün batımıyla birlikte gökyüzü bulutlu kalacak. Zaman zaman hafif rüzgarlar hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 18–19 °C'ye gerileyebilir. Ilıman bir akşam yaşanacak. Dış mekân etkinlikleri ve sahil yürüyüşleri için uygun koşullar devam edecek.

Rüzgar güneydoğu yönlerinden hafif esecek. Gün boyunca düşük seviyelerde kalması bekleniyor. Nem oranı gün içinde yüzde 60 civarında olacak. Bu durum, havanın yumuşak hissettirmesini sağlayacak. Ne rüzgar ne de nem, dışarıda vakit geçirmeyi olumsuz etkileyecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Ekim Salı bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık 14 °C ile 6 °C arasında değişecek. 29 Ekim Çarşamba bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 15 °C ile 5 °C arasında olacak. 30 Ekim Perşembe ise parlak güneş ışığı hakim olacak. Sıcaklık 17 °C ile 1 °C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için genellikle uygun olacak. Sabah serinliğine karşı hafif bir katman tercih edilebilir. Öğleye doğru sıcaklık artınca güneş gözlüğü ve şapka kullanımı faydalı olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde bulutların artmasıyla hafif bir hırka veya ceket bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Ulaşımda yağış riski yoktur. Yollar kuru kalacak. Şehir genelinde günlük hayat normal akışında sürecektir.

Antalya'da 27 Ekim Pazartesi ve sonraki günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Plan yaparken bu bilgileri dikkate almanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serentiyi kül etti! Kullanılmayacak haldelerGiresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serentiyi kül etti! Kullanılmayacak haldeler
BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi!BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.