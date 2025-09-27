HABER

Antalya 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 23°C olacak. İşte detaylar...

Antalya'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 23°C civarlarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı ise %66 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava durumu benzer şekilde sürecek. 28 Eylül Pazar günü hava sıcaklığı 21°C civarında gerçekleşecek. 29 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 19°C civarında olacak. 30 Eylül Salı günü hava sıcaklığı yine 19°C civarında olacak. 1 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 18°C seviyelerine düşecek. 2 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığı 19°C olarak tahmin ediliyor. 3 Ekim Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığının 17°C civarında olması öngörülüyor. Bu dönemde sıcaklıklar düşecek. Özellikle 3 Ekim Cuma günü yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek lazım. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekecek. 3 Ekim Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacak. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarmak mümkün. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmeyin. Bu şekilde Antalya'daki hava koşullarına uygun bir hafta geçirebilirsiniz.

