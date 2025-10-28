Antalya 28 Ekim Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 28 Ekim 2025 Salı günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 18-20°C civarında olacak. Sabaha karşı 05:00-07:00 arasında sağanak yağışlar görülecek. Bu durum, görüş mesafesinin yer yer sınırlı olmasına yol açabilir. Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir. Islak zemin ve ani fren mesafesi uzamaları göz önünde bulundurulmalıdır.

Öğle saatlerinde sıcaklıklar 21-22°C seviyelerinde olacak. Nem oranları yüksek seyredecek. Bu durum, nemli ve yapışkan bir hava hissiyatına yol açabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların kapalı alan alternatifleri bulması faydalı olacaktır. Kısa süreli yağış molalarına rağmen, bulut örtüsü gün boyunca etkisini sürdürecek. Güneşlenme süreleri sınırlı kalabilir.

Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Açık alanlarda vakit geçireceklerin ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları önerilir. Şemsiye gibi koruyucu önlemleri bulundurmaları önemlidir. Nem oranı yüksek olduğu için, açık hava etkinliklerinde yapışkan bir hava hissiyatı oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecek. 29 Ekim Çarşamba'dan itibaren gündüz saatlerinde sıcaklıklar 16-17°C civarında olacak. Bol güneş ışığı gözükecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar sağlayacak. Ancak akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar 3-5°C seviyelerine düşecek. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Sonuç olarak, Antalya'da 28 Ekim Salı günü sabah ve öğleden sonra sağanak yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları ve uygun önlemler almaları önemlidir.