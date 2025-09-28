HABER

Antalya 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21°C civarında. Gece ise sıcaklık 8°C civarına düşecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 18°C. 30 Eylül Salı günü 19°C olacak. 1 Ekim Çarşamba günü 18°C, 2 Ekim Perşembe günü 18°C, 3 Ekim Cuma günü 18°C ve 4 Ekim Cumartesi günü 20°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ılıman seviyelerde seyredecek. Gündüzleri hafif bir serinlik hissedilebilir. Bu yüzden hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Gece saatlerinde hava daha serin olacak. Sıcak tutacak bir kat daha giysi almak akıllıca bir tercih olacaktır. Sabaha karşı ve akşam saatlerinde çi oluşabilir. Bu durum zeminlerin kayganlaşmasına neden olabilir. Yürüyüş yaparken dikkatli olunması önemlidir.

Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Bu durum ultraviyole (UV) ışınlarının artmasına yol açabilir. Açık hava etkinliklerinde güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de gereklidir. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak gerekir. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır.

Rüzgar hızı düşük seviyelerde olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde çi sebebiyle zemin kayganlaşabilir. Yürürken dikkatli olmakta fayda var.

Antalya'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Takip eden günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

