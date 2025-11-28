Antalya 28 Kasım Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar doğrultusunda hafif bir şiddet söz konusu. Bu koşullar sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava hissi yaratacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 29 Kasım Cumartesi günü Antalya'da şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 0°C ile 7°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar bu gün şiddetli olacak.

30 Kasım Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar bu gün 7°C ile 7°C arasında seyredecek. 1 Aralık Pazartesi günü ise güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 8°C arasında öngörülüyor.

Bu dönemde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün boyunca yağış ihtimali yüksek. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terlemeye neden olabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarın şiddetli olabileceğini göz önünde bulundurun. Açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almalısınız. Bu şekilde Antalya'daki hava koşullarına uyum sağlayabilirsiniz.