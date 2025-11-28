HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 28 Kasım Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 17°C arasında değişirken, nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın şiddeti hafif, fakat ilerleyen günlerde, özellikle 29 Kasım Cumartesi günü, şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü ise hava kısmen güneşli olacak. Bu koşullara hazırlıklı olmak için uygun kıyafetler seçilmeli.

Antalya 28 Kasım Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar doğrultusunda hafif bir şiddet söz konusu. Bu koşullar sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava hissi yaratacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 29 Kasım Cumartesi günü Antalya'da şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 0°C ile 7°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar bu gün şiddetli olacak.

30 Kasım Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar bu gün 7°C ile 7°C arasında seyredecek. 1 Aralık Pazartesi günü ise güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 8°C arasında öngörülüyor.

Bu dönemde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün boyunca yağış ihtimali yüksek. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terlemeye neden olabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarın şiddetli olabileceğini göz önünde bulundurun. Açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almalısınız. Bu şekilde Antalya'daki hava koşullarına uyum sağlayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papa 14'üncü Leo İstanbul'daPapa 14'üncü Leo İstanbul'da
621 hakim ve savcının ataması yapıldı! 621 hakim ve savcının ataması yapıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.