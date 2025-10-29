Antalya 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 29 Ekim 2025 Çarşamba sabah saatlerinde güneşli bir hava bekleniyor. Sabah sıcaklığı yaklaşık 20°C olacak. Gökyüzü az bulutlu görünecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 27°C'ye yükselecek. Bu saatlerde güneş ışığı etkili olacak. Güneş koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı 18°C civarında kalacak. Gökyüzü açık ya da az bulutlu kalması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif eserek 12 km/saat hızına ulaşacak. Nem oranı sabah saatlerinde %76 olacak. Öğle saatlerinde %43, akşam saatlerinde %60 ve gece saatlerinde %63 civarında olacak.

30 Ekim Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C ile 21°C arasında değişecek. 31 Ekim Cuma günü hava daha bulutlu hale gelecek. Yine sıcaklıklar 26°C ile 21°C arasında olacak. 1 Kasım Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Bu günde sıcaklıklar 26°C ile 21°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışığının etkisi güçlü oluyor. Güneş koruyucu önlemler almak önemli. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de vücudu nemli tutar. Akşam saatlerinde hafif bir dış giyim ürünü yeterli olacaktır. Yağış beklenmediği için ulaşım ve dış mekân planları açısından sorun yaşanmayacaktır.