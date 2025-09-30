Antalya 30 Eylül Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 8°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %58, rüzgar hızı saatte 8.1 km olarak tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 1 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığının 20°C olması bekleniyor. 2 Ekim Perşembe günü ise sıcaklık 19°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. 3 Ekim Cuma günü yer yer sağanak yağışlar gözlemlenebilir. Hafta sonu tekrar güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor.

Hava koşulları bu dönemde ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, 3 Ekim Cuma günü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Bu saatlerde kalın giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde hafif ve rahat kıyafetler uygun olacaktır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Buna rağmen 3 Ekim Cuma günü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere uygun giyinmek önemlidir. Bu, konforlu bir deneyim için gereklidir.