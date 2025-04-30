Antalya 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Antalya'da bugün hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu, yer yer sağanak yağmurların etkili olacağı şekilde tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 10°C civarında olması beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacaktır. Hava genellikle açık olacaktır. Hafif yağmurlar beklenmektedir.

1 Mayıs Perşembe günü hafif yağmurların devam etmesi, 2 Mayıs Cuma günü de hafif yağmurların etkili olması bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü yağmur ve çisenti olacağı tahmin edilmektedir. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 21°C ile 22°C arasında olacak. Gece sıcaklıkları yine 10°C civarında seyredecek. Hava çoğunlukla açık olacak ve hafif yağmurlar görülecektir.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağmurlu günlerde dışarıda vakit geçirenlerin doğru yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymesi, ıslanmaktan korunmalarına yardımcı olacaktır. Yağışların zeminleri kayganlaştırabileceği unutulmamalıdır. Yürürken dikkatli olunmalı ve kayma riskine karşı tedbir alınmalıdır. Düşük sıcaklıklar, serin havaya karşı hazırlıklı olmayı gerektirir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde sıcak tutacak bir katman eklemek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak, konforlu ve güvenli bir deneyim sağlar.