Antalya 31 Ekim Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu ve ılımandır. Sonbaharın son günlerine yaklaşıldığı hissedilecek. Sıcaklıklar 15 ile 27 derece arasında değişecek. Yağış olasılığı düşüktür. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunacak.

1-3 Kasım tarihleri arasında hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 16-18 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 4-8 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle bulutlu ve güneşli olacaktır. Yağış ihtimali oldukça düşüktür. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülmektedir.

Sonbaharın sonlarına yaklaşırken hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük aktiviteleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız iyi bir fikir olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunun değişebileceğini unutmamalısınız. Esnek bir program yapmanızda yarar vardır.