HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 31 Ekim Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu ve ılımandır. Sıcaklıklar 15 ile 27 derece arasında değişirken, yağış olasılığı düşüktür. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. 1-3 Kasım tarihleri arasında da benzer hava koşulları hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 16-18 derece, gece sıcaklıkları ise 4-8 derece olarak öngörülüyor. Sonbaharın son günlerinde dışarıda vakit geçirmek için güzel bir fırsat sunuluyor.

Antalya 31 Ekim Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu ve ılımandır. Sonbaharın son günlerine yaklaşıldığı hissedilecek. Sıcaklıklar 15 ile 27 derece arasında değişecek. Yağış olasılığı düşüktür. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunacak.

1-3 Kasım tarihleri arasında hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 16-18 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 4-8 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle bulutlu ve güneşli olacaktır. Yağış ihtimali oldukça düşüktür. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülmektedir.

Sonbaharın sonlarına yaklaşırken hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük aktiviteleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız iyi bir fikir olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunun değişebileceğini unutmamalısınız. Esnek bir program yapmanızda yarar vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltındaİmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltında
Bakan Yerlikaya açıkladı: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya açıkladı: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.