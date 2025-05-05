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Antalya 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 5 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Antalya'da hava durumu parçalı bulutlu olacak.

Antalya 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkların 24°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 16°C civarında olması tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülmektedir. 6 Mayıs Salı günü, hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 23°C, gece sıcaklıklarının ise 13°C civarında olması tahmin edilmektedir. 7 Mayıs Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 24°C, gece sıcaklıklarının ise 13°C civarında olması beklenmektedir. 8 Mayıs Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklarının 23°C, gece sıcaklıklarının ise 13°C civarında olması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir. Gündüz sıcaklıkların 23-24°C, geceleri ise 13-16°C civarında olacağı tahmin edilmektedir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanızda fayda vardır. Bu şekilde, yağışlı ve serin günlerde daha rahat edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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