Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu gözaltına alınmıştı! Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, havalimanında gözaltına alınmasının ardından "rüşvet almak" ve "kara para aklamak" suçlarından tutuklandı. Önceki günler de de Muhittin Böcek'in gelini tutuklanmıştı.

Recep Demircan

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında da yakalama kararı verilmişti.

BÖCEK'İN OĞLU TUTUKLANDI

Böcek dün Viyana'dan uçakla Antalya'ya geldi. Böcek, havalimanında polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Böcek tutuklandı.

GELİNİ DE TUTUKLANMIŞTI

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması iddiasıyla havalimanında gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Zuhal Böcek tutuklanmıştı.

20 Ağustos 2025
20 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

